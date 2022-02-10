Dünyada haftalık verilere göre Kovid-19 vakaları yüzde 16 düştü

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en son haftalık Kovid-19 raporu ve küresel Kovid-19 vakalarının istatistiklerinin yer aldığı worldometers.info internet sitesinde, son 2 haftanın Kovid-19 vaka ve ölüm artış oranları karılaştırıldı.

Buna göre, son bir haftada küresel Kovid-19 vaka artışı önceki haftaya kıyasla yüzde 16 azalırken, DSÖ'nün Avrupa bölgesinde yüzde 7, Amerikalar bölgesinde yüzde 36, Afrika'da yüzde 22 ve Batı Pasifik'te yüzde 8 azalma kaydedildi.

Aynı dönemde Kovid-19 vakaları DSÖ'nün Güneydoğu Asya bölgesinde yüzde 67 ve Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 45 arttı.

DSÖ'nün Omicron varyantının daha az ölümcül olduğunu açıklamasına rağmen dünya genelinde son bir haftadaki Kovid-19 kaynaklı can kayıpları, önceki haftadan yüzde 7 daha fazla oldu.

Avrupa genelinde haftalık vakalar azaldı, ölümler arttı

DSÖ'nün Avrupa bölgesinden İngiltere'de Kovid-19 vakaları, ocak başında zirveyi görmesinden bu yana düşüşe geçti. 2-9 Şubat arasında 509 bin 454 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun da önceki haftaya kıyasla yüzde 20,2'lik düşüş anlamına geldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle aynı dönemde yüzde 11,4’lük artışla 1802 kişinin öldüğü ifade edildi.

İspanya'da Kovid-19'da yeni vaka sayıları son iki haftadır düşüş eğiliminde. Son 14 gün esas alınarak tespit edilen her 100 bin kişideki ortalama vaka sayısı 3 binlerden 2 binin altına geriledi.