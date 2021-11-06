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Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 250 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 250 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 250 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 250 milyon 8 bin 14'e yükseldi.

ABD, 47 milyon 280 bin 449 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 34 milyon 344 bin 87 ile Hindistan, 21 milyon 862 bin 458 ile Brezilya, 9 milyon 241 bin 916 ile İngiltere, 8 milyon 755 bin 930 ile Rusya, 8 milyon 178 bin 901 ile Türkiye, 7 milyon 199 bin 332 ile Fransa, 5 milyon 980 bin 260 ile İran, 5 milyon 295 bin 260 ile Arjantin ve 5 milyon 25 bin 639 ile İspanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 5 milyon 57 bin 149 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı 226 milyon 333 bin 150 kişiye ulaştı.

18 milyon 617 bin 715 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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