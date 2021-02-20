Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 86 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 86 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 86 milyon 12 bin 587'si iyileşti.

ABD'de 18 milyon 758 bin 775, Hindistan'da 10 milyon 675 bin 478, Brezilya'da 8 milyon 995 bin 246 ve Rusya'da 3 milyon 679 bin 949 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 511 bin 548 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 2 milyon 331 bin 1, Kolombiya’da 2 milyon 105 bin 445, Arjantin'de 1 milyon 849 bin 451, Meksika'da 1 milyon 557 bin 838, Güney Afrika'da 1 milyon 406 bin 907, İran'da 1 milyon 331 bin 162, Peru 1 milyon 163 bin 153, Ukrayna'da 1 milyon 139 bin 977 ve Çekya'da 1 milyon 3 bin 739'a ulaştı.

Dünya genelinde 22 milyon 659 bin 153 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 111 milyon 164 bin 178'ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 460 bin 693 kişi hayatını kaybetti.