Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona survivor BU HAFTA BİM
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı...
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor
Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında...
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
TSK gövde gösterisine hazırlanıyor
TSK gövde gösterisine hazırlanıyor

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 32 bin 106 kişi yaşamını yitirdi, 67 milyon 826 bin 998 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 95 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 95 milyonu aştı. 

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 95 milyon 7 bin 57'ye yükseldi.

ABD, 24 milyon 306 bin 43 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 558 bin 710 ile Hindistan, 8 milyon 456 bin 705 ile Brezilya, 3 milyon 568 bin 209 ile Rusya, 3 milyon 357 bin 361 ile İngiltere, 2 milyon 894 bin 347 ile Fransa, 2 milyon 380 bin 665 ile Türkiye, 2 milyon 368 bin 733 ile İtalya, 2 milyon 252 bin 164 ile İspanya, 2 milyon 38 bin 645 ile Almanya, 1 milyon 891 bin 34 ile Kolombiya, 1 milyon 791 bin 979 ile Arjantin, 1 milyon 630 bin 258 ile Meksika, 1 milyon 429 bin 612 ile Polonya, 1 milyon 325 bin 659 ile Güney Afrika, 1 milyon 324 bin 395 ile İran, 1 milyon 154 bin 692 ile Ukrayna ve 1 milyon 60 bin 567 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 32 bin 106 kişi yaşamını yitirdi, 67 milyon 826 bin 998 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.