Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 278 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 374 bin 158 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 852 bin 784 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 saptanan kişi sayısı, 6 milyon 278 bin 671'e ulaştı.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 837 bin 170 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 106 bin 195 kişi öldü.

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (514 bin 992), Rusya (414 bin 878), İspanya (286 bin 509), İngiltere (274 bin 762), İtalya (232 bin 997), Hindistan (190 bin 962), Fransa (188 bin 882), Almanya (183 bin 494), Peru (164 bin 476), Türkiye (163 bin 942), İran (151 bin 466), Şili (99 bin 688), Kanada (90 bin 947), Meksika (90 bin 664), Suudi Arabistan (85 bin 261), Çin (83 bin 17), Pakistan (72 bin 460), Belçika (58 bin 381), Katar (56 bin 910), Bangladeş (47 bin 153), Hollanda (46 bin 442), Belarus (42 bin 556), Ekvador (39 bin 98), İsveç (37 bin 542), Singapur (35 bin 292), Birleşik Arap Emirlikleri (34 bin 557), Güney Afrika (32 bin 683), Portekiz (32 bin 500), İsviçre (30 bin 862), Kolombiya (29 bin 383), Kuveyt (27 bin 43), Endonezya (26 bin 473), İrlanda (24 bin 990), Mısır (24 bin 985), Ukrayna (24 bin 12) ve Polonya (23 bin 987)."

Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 38 bin 489, İtalya 33 bin 415, Brezilya 29 bin 341, Fransa 28 bin 802, İspanya 27 bin 127, Meksika 9 bin 930, Belçika 9 bin 467, Almanya 8 bin 605, İran 7 bin 797, Kanada 7 bin 295, Hollanda 5 bin 956, Hindistan 5 bin 411, Rusya 4 bin 855, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 540, Peru 4 bin 506, İsveç 4 bin 395, Ekvador 3 bin 358, İsviçre 1920, İrlanda 1652, Endonezya 1613, Pakistan 1543, Portekiz 1410, Polonya 1065, Şili 1054, Mısır 959, Kolombiya 939, Ukrayna 718, Güney Afrika 683, Bangladeş 650, Suudi Arabistan 503, Birleşik Arap Emirlikleri 264, Belarus 235, Kuveyt 212, Katar 38 ve Singapur 23."