Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Hatay'da patlama meydana geldi
Hatay'da patlama meydana geldi
Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2198...
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı...
Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır
Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı...
Türkiye’nin beşli konferans önerisi Kıbrıs konusunda anlaşma için son şanstır
Türkiye’nin beşli konferans önerisi Kıbrıs...

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 32 milyon 1313 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 5 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. Hindistan'da 7 milyon 159 bin 55, ABD'de 5 milyon 781 bin 451, Brezilya'da 4 milyon 835 bin 915, Rusya'da 1 milyon 146 bin 96 ve Kolombiya'da 915 bin 451 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 316 bin 8 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 43,5 milyonu aşarken, 1 milyon 161 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.