Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs ekonomi haberleri korona Akademide Girişimcilik Zirvesi 24 Haziranda Ajans Press
Türkiye'de 19 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 351 kişinin...
Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor
Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst...
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı...

Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan, 360 milyon 630 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 40 bin ile Almanya, 88 milyon 850 bin ile İngiltere, 88 milyon 160 bin ile Türkiye, 87 milyon 260 bin ile Endonezya, 82 milyon 920 bin ile Fransa, 79 milyon 930 bin ile Meksika, 75 milyon 680 bin ile Rusya, 75 milyon 40 bin ile İtalya, 63 milyon 90 bin ile İspanya ve 52 milyon 200 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 910 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 88 milyon 160 bin 935 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 720 bin 733 kişiye ilk doz, 34 milyon 886 bin 99 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 647 bini aştı, 4 milyon 429 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.