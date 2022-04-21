DSÖ: Kovid-19 vaka artış oranı düşüşünü sürdürüyor
Dünya Sağlık Örgütü, küresel Kovid-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı.
KORONAVİRÜS 21.04.2022, 21:47 21.04.2022, 21:48
Örgütün yayımladığı Haftalık Kovid-19 Güncellemesi raporunda, 11-17 Nisan'daki küresel vaka artış verileri paylaşıldı.
Rapora göre, bu zaman aralığında dünyada toplam 5,5 milyon Kovid-19 vakası görülürken 18 bin 215 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Küresel vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldı ve martın son haftasından bu yana küresel vakalardaki düşüş devam etti.
Bir önceki 7 güne göre, vakalardaki en büyük düşüş yüzde 28 ile Batı Pasifik bölgesinde görülürken en az düşüş, yüzde 2 ile Amerikalar bölgesinde kaydedildi.
Kovid-19 bu yıl kontrol altına alınabilir
DSÖ tarafından 30 Mart'ta yayımlanan 2022'de Kovid-19 Küresel Acil Durumunu Bitirmek için Stratejik Hazırlık ve Mücadele Planı'nda virüsün evrimine dair 3 senaryo yer alıyor.
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