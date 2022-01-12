DSÖ'den 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor' uyarısı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde küresel sağlık uzmanlarıyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, geçen hafta DSÖ’ye 15 milyon yeni vaka bildirildiğini ve bunun haftalık en yüksek küresel Kovid-19 vaka sayısı olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Giderek artan enfeksiyonlara, hemen hemen her ülkede Delta varyantının yerini alan Omicron sebep oluyor." dedi.

Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az ağır hastalıklara yol açmasına rağmen halen tehlike arz ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerde ve bu çok fazla. Virüsle yaşamayı öğrenmek, bu ölüm rakamlarını kabulleneceğimiz anlamına gelmemeli." diye konuştu.

Halen 90 ülkede nüfusun yüzde 40’ına Kovid-19 aşısı uygulanamadığını belirten Ghebreyesus, aşılamalardaki açık kapatılmadan salgınla etkili mücadelenin mümkün olmadığının altını çizdi.