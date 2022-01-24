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DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Kovid-19 salgınının bu yıl içinde "acil durum" evresinden çıkmasını umduğunu açıkladı.

DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umuyor

Kovid-19'un Avrupa'da ilk kez görülmesinin 2. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde salgının son durumunu değerlendirdi.

Kluge, 24 Ocak 2020'de Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüsün bölgeye girdiğini hatırlatarak, "Nesilde bir görülen bu kriz başladığından bu yana neredeyse hiç ders alınmadı." ifadesini kullandı.

Kovid-19'un Omicron varyantının Avrupa Bölgesi'nde Delta'nın yerini iyice aldığını vurgulayan Kluge, "Omicron, Avrupa Bölgesi'ndeki Kovid-19 vakalarının yüzde 31,8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen hafta yüzde 15, ondan önceki hafta da yüzde 6,3 idi." bilgisini paylaştı.

Kluge, bölgede şimdiye kadar 1,7 milyon kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, salgında "çocukların eğitimi ve ruh sağlığının da kötü etkilendiğinin" altını çizdi.

Salgının henüz bitmediğine işaret eden Kluge, "Acil durum evresini 2022'de sonlandırabileceğimizi umuyorum fakat bu konuda rahatlamak için çok erken." ifadesini kullandı.

Kluge, aşılamada şimdiye kadar gelinen noktanın umut verici olduğunu kaydederek, "Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 1,4 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Sınır ötesi iş birliği sayesinde onaylanan 10 farklı aşının uygulanması tıp biliminde büyük bir ilerlemedir." açıklamasında bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, 19 Ocak'ta Kovid-19 salgınının "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar almıştı.

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