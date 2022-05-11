Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un 'sıfır vakanın' sürdürülemeyeceği sözlerine tepki

Çin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka' stratejisinin sürdürülebilir olmadığına" ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Ghebreyesus'un açıklamalarını "sorumsuz" olarak niteleyerek "Umarız ilgili kişi Çin'in salgın kontrol yönergeleri ve siyasetini nesnel ve akılcı şekilde değerlendirir ve sorumsuz beyanlardan kaçınır." dedi.

Çin'in "dinamik sıfır-Kovid" politikasının yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan kırılgan gruplar için etkin koruma sağladığını savunan Cao, "Bu, bazı ülkelerin izlediği sürü bağışıklığı ve doğal bağışıklık gibi kayıtsız yaklaşımlardan bütünüyle farklıdır." diye konuştu.

Bu arada Birleşmiş Milletlerin (BM), Çin'in sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki resmi hesabından Ghebreyesus'un sözlerinin yer aldığı paylaşım kaldırıldı.

Sitede paylaşımı arayanlar "içeriğin yasa dışı olduğu" mesajıyla karşılaşırken kullanıcılar BM haber merkezinin ve Ghebreyesus'un kişisel hesaplarına da erişimin engellendiğini bildirdi.

Devlet medyasında da DSÖ Genel Sekreteri'nin sözlerini eleştiren yorumlara yer verildi. Ülkeyi yöneten Komünist Partinin yayın organı olan Global Times'da "Tedros'un Çin'in sıfır-Kovid hakkındaki sözleri 'sorumsuz'" başlığıyla yayımlanan haberde epidemologların ve uzmanların sıfır vaka stratejisinin gerekliliğini savunan yorumlarına yer verildi.

Gazetenin eski yayın yönetmeni, milliyetçi çizgideki bir yorumcu olarak tanınan Hu Şicin'in de Weibo'daki kişisel hesabında, "DSÖ, Çin üzerine yorum yaparken bunun etkisini göz önüne almalı, dışardan konuşarak Çin'in salgınla mücadele çabasını riske atmamalı. Kısıtlamalar gevşetildiğinde yaşanacak ölümlerin sorumluluğunu DSÖ almayacak." ifadesini kullandı.