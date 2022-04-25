Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı

Vakalardan 26'sının görüldüğü merkez ilçelerden Çaoyang'da bugün toplu testler yapılacağının duyurulmasının ardından dün vatandaşlar, süper marketlere akın etti. Bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

Son 24 saatte 14 vakanın kaydedildiği Pekin'de önceki gün 6, dün ise 22 vakanın tespit edildiği bildirilmişti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yapılan açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtildi.

Omicron varyantı taşıyan yeni vakaların gezi grupları, öğrenciler ve bir motorlu kurye ile bağlantılı olduğu, şehrin doğusundaki Chaoyang, kuzeydoğusundaki Şunyi, güneybatısındaki Fangşan ve güneydoğusundaki Tongcou ilçelerini etkilediği kaydedildi.

"Durum acil ve vahim"

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor.

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı.

Toplantıda yetkililer, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtti.

Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da Kovid-19 vakalarının tetiklediği salgın dalgası kapsamında uygulanan kapanma nedeniyle Çin'in diğer büyük şehirlerinde de salgın korkusu hissediliyor.

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, martta yerel kaynaklı 60 vakanın görülmesinin ardından bir hafta kapanmaya gitmişti.

Çin'de son 24 saatte 20 bin 261, Hong Kong'da 429 Kovid-19 vakası tespit edildi

Öte yandan, Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 680, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 581 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 67 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 472, göstermeyen 16 bin 983 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi.

Şanghay'da ağır hasta ve can kaybı sayısı artıyor

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgını, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor.

Kentte hafta sonunda ağır hasta ve can kaybı sayısındaki artış dikkat çekti. Cumartesi günü 160 olan ağır hasta sayısı pazar günü 196'ya, can kaybı sayısı ise 39'dan 51'e çıktı.

Omicron vakalarının tetiklediği salgında, 1 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 138'e yükseldi. Ölenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu bildirildi.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanmaya, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmaya devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri, kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 203 bin 334 vaka tespit edildi, 4 bin 776 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 429 Kovid-19 vakası tespit edildi, 13 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 9 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 201 bin 860 vaka görülürken, 9 bin 249 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.