Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı

Çin'in başkenti Pekin'de son 3 günde tespit edilen yerel kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakası, kentte kapanma tedbirini gerektirecek yayılma ihtimaline dair kaygıya yol açtı.

KORONAVİRÜS 25.04.2022, 22:21
Çin'de yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları kapanma endişesi yarattı

Vakalardan 26'sının görüldüğü merkez ilçelerden Çaoyang'da bugün toplu testler yapılacağının duyurulmasının ardından dün vatandaşlar, süper marketlere akın etti. Bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

Son 24 saatte 14 vakanın kaydedildiği Pekin'de önceki gün 6, dün ise 22 vakanın tespit edildiği bildirilmişti.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yapılan açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtildi.

Omicron varyantı taşıyan yeni vakaların gezi grupları, öğrenciler ve bir motorlu kurye ile bağlantılı olduğu, şehrin doğusundaki Chaoyang, kuzeydoğusundaki Şunyi, güneybatısındaki Fangşan ve güneydoğusundaki Tongcou ilçelerini etkilediği kaydedildi.

"Durum acil ve vahim"

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor.

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı.

Toplantıda yetkililer, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtti.

Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da Kovid-19 vakalarının tetiklediği salgın dalgası kapsamında uygulanan kapanma nedeniyle Çin'in diğer büyük şehirlerinde de salgın korkusu hissediliyor.

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, martta yerel kaynaklı 60 vakanın görülmesinin ardından bir hafta kapanmaya gitmişti.

Çin'de son 24 saatte 20 bin 261, Hong Kong'da 429 Kovid-19 vakası tespit edildi

Öte yandan, Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 680, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 581 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 67 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 472, göstermeyen 16 bin 983 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 51 kişi yaşamını yitirdi.

Şanghay'da ağır hasta ve can kaybı sayısı artıyor

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği Kovid-19 salgını, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor.

Kentte hafta sonunda ağır hasta ve can kaybı sayısındaki artış dikkat çekti. Cumartesi günü 160 olan ağır hasta sayısı pazar günü 196'ya, can kaybı sayısı ise 39'dan 51'e çıktı.

Omicron vakalarının tetiklediği salgında, 1 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 138'e yükseldi. Ölenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu bildirildi.

Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanmaya, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmaya devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri, kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 203 bin 334 vaka tespit edildi, 4 bin 776 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 19'u yurt dışı kaynaklı 429 Kovid-19 vakası tespit edildi, 13 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 9 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 201 bin 860 vaka görülürken, 9 bin 249 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
İmsak 04:26
Güneş 06:02
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:02
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25