Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 351, hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 324 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 55 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 253, göstermeyen 3 bin 961 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 13 kişi öldü.

Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kentte haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan üniversiteye giriş sınavlarının salgın durumu nedeniyle 7-9 Temmuz'a ertelendiği bildirildi.