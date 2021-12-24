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Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı

Belçika'da Kovid-19'a neden olan koronavirüsün Omicron varyantı kaynaklı vakaların toplam vakalar içindeki payı, 3 günde ikiye katlanarak yüzde 41'e çıktı.

Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı

Belçika'da varyantların dağılımını takip eden laboratuvarın sorumlusu mikrobiyolog Emmanuel Andre'nin paylaştığı verilere göre, Omicron varyantı hızla yayılıyor ve bu hızla devam etmesi halinde yeni yıla kadar ülkede baskın varyant olacak.

Andre, PCR testlerinin sonuçlarına göre dün Omicron kaynaklı enfeksiyonların toplam vakaların yüzde 41'ini oluşturduğunu, diğer vakaların Delta kaynaklı olduğunu duyurdu. Andre, birkaç günde vakaların hızla artmasını beklediklerini kaydetti.

Belçika hükümetinin salgın politikalarında danışmanlık yapan virolog Steven Van Gucht da geçen hafta günlük Omicron vakalarının 700 civarında olduğunu, bunun dörde katlanarak 3 bine çıktığını belirtti.

Belçika'da Omicron'un hızla yayılmasına karşın Kovid-19 vakalarında birkaç hafta önce başlayan düşüş sürüyor. Kasım sonunda 20 binin üzerine çıkan toplam günlük vaka sayısı şu anda 7 bin 400'e geriledi.

Ancak Omicron'un hızlı yayılımıyla bunun yakında yeniden artışa geçebileceğini değerlendiren Belçika hükümeti, 22 Aralık'ta salgın tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. Bazı Noel pazarları kapatılırken sinema, konser, tiyatro ve kültürel etkinlikler durdurulmuştu.

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