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Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış nedeniyle tüm çalışanlardan aşı, PCR testi ya da hastalığı geçirmişse bunu ibrazı istenecek.

Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak

Avusturya Sağlık Bakanlığının gece geç saatte yayımladığı düzenlemeye göre, çalışanların 1 Kasım'dan itibaren iş yerlerine, aşı veya PCR testi yaptırdıklarını veya hastalığı geçirdiklerini ibraz etmeleri gerekiyor.

Ay başında yürürlüğe girecek düzenlemenin tam anlamıyla uygulanmasına 14 Kasım'da başlanılacak. Bakanlık, işveren ve işçilere iki haftalık geçiş süresi tanıyacak.

Bu arada kış turizmine yönelik önlemler de açıklandı. Buna göre kayak merkezlerine girişte de aşı, test ve hastalığı geçirmiş olma şartı aranacak.

Aşı yaptırmamış olanları zor günler bekliyor

Öte yandan iktidar, özellikle yoğun bakım hasta sayısının artması durumunda uygulanacak yeni yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Aşı yaptırmamışlara yönelik şartların ağırlaşacağı yeni düzenlemeye göre, yoğun bakım hasta sayısının 500’e çıkması durumunda yaşamın birçok alanında yalnız aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilere giriş izni verilecek.

Yoğun bakım hasta sayısının 600'e ulaşması durumunda ise aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya konulacak.

Hükümetin açıkladığı yeni düzenlemelere tepki gösteren Kovid-19 karşıtlarının protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyor.

Halihazırda 232 yoğun bakım hastasının bulunduğu Avusturya'da, 3 bin 369 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 804 bin 825'e yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 artışla 11 bin 279'a çıktı.

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