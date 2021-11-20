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Avustralya’da Kovid-19 aşısı karşıtları gösteri yaptı

Avustralya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı karşıtları ve aşı karşıtlarının aşırı sağcı ırkçıların kontrolünde olduğunu ileri süren gruplar, eyalet başkentlerinde karşılıklı gösteri düzenledi.

Avustralya’da Kovid-19 aşısı karşıtları gösteri yaptı

Avustralya’nın Melbourne, Sidney, Brisbane, Perth, Adelaide ve Hobart kentlerinde on binlerce Avustralyalının katılımıyla gerçekleşen gösterilerde, Kovid-19 yasakları ve zorunlu aşı uygulamasına kaşı çıkan gruplar "özgürlük", bu gruplara karşı çıkanlar da "ırkçılık karşıtı" temalar altında sokaklara döküldü.

Geniş katılımlı gösterilerde sıkı güvenlik önlemi alan polis ekipleri, gruplar arasında gerginlik yaşanmaması için karşıt görüşlü göstericilerin bir araya gelmesini engelledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle farklı tarihlerde 267 gün süreyle 6 kez tam kapanmaya giren Melbourne’daki gösteriler, her iki taraftan da yoğun katılımla gerçekleşti.

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