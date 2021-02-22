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AŞINLANMA ORANLARI ARTIYOR

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 45,4 İsrail’de olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu oran yüzde 5,9 olarak kaydedildi.

AŞINLANMA ORANLARI ARTIYOR

Ajans Press’in, Flourish verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 45,4 ile İsrail’de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 23,9 ile İngiltere, üçüncü sıraya yüzde 17 ile Bahreyn, dördüncü sıraya yüzde 12,3 ile ABD, beşinci sıraya da yüzde 12,1 ile de Şili’nin yerleştiği kaydedildi. Veriler gün gün değişkenlik gösterirken Türkiye’de ise nüfusa oranla aşılanma yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran 1 ay önceye bakıldığında yüzde 0,7 olarak görülmüştü.

Medya takip kurumu Ajans Press, COVID-19 aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl aşıyla alakalı basına 39 bin 531 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, ikinci dozun yapılmaya başlandığı açıklandı. Aşılanmanın hız kazanması ile beraber tüm dünyadaki günlük ortalama vaka sayılarında ise düşüş yaşandığı gözlendi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Aşısı
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