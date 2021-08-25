Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona koronavirüs futbol aldiĞim gİtarlari koleksİyon yapiyorum
Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz
Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı...
Kuraklık yer altı ve yer üstü su kaynaklarını tehdit ediyor
Kuraklık yer altı ve yer...
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 970 kişinin...
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesine başlandı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 661 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 661 bini aştı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 661 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 191 bin 380'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 661 bin 86 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 747 bin 145'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı yüzde 1,85.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.