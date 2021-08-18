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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 396 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 7 milyon 396 bini aştı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 396 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bin 914'e çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 396 bin 598 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 502 bin 437'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 113,8 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 77,3 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,75.

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