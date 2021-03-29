Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde...
Dünyada 552 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünyada 552 milyon dozdan fazla...
AB yönetimi 6 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek
AB yönetimi 6 Nisan'da Türkiye'yi...
Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak
Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Walensky: Ülkemizin aşılamada alacak çok yolu var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Walensky, ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Ülkemizin aşılamada alacak çok yolu var. Lütfen virüs önlemlerine bir süre daha uyalım." dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Walensky: Ülkemizin aşılamada alacak çok yolu var

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına dikkati çeken Walensky, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var. Ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." diye konuştu.

Buna karşı harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Walensky, "Şu anda eyleme geçmeme lüksümüz yok." görüşünü paylaştı.

Walensky, vakalara bağlı olarak hastaneye yatan hasta sayısında da artış yaşandığına işaret ederek, "Ülkemizin aşılamada alacak çok yolu var. Lütfen virüs önlemlerine bir süre daha uyalım." uyarısında bulundu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.