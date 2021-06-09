Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs salgın survivor korona corona
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı
Uygulanan aşı miktarı 31 milyon...
ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği yapma arzusunda olduğunu görüyoruz
ABD'nin birçok alanda bizimle işbirliği...
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 454 kişinin...
AB ile Yunanistan arasında Türkiye sınırındaki 'ses topu' anlaşmazlığı
AB ile Yunanistan arasında Türkiye...

ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak

ABD'nin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında düşük gelirli ülkelere gönderilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BionTech yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın alacağı belirtildi.

ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak

Amerikan basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Biden'ın yarın G7 toplantısı öncesi İngiltere'de aşı çalışmalarına ilişkin bir duyuru yapacağını belirtti.

Yetkililer, Biden'ın COVAX kapsamında düşük gelirli ülkeler ile paylaşılmak üzere 500 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını ve bu aşıların dağıtımının gelecek yıl içinde tamamlanacağını duyuracağını aktardı.

Kaynaklara göre, söz konusu 500 milyon doz aşının 200 milyon dozu bu yıl içinde tamamlanacak.

Biden, bu sabah Avrupa gezisi için Washington'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 Zirvesi kapsamında aşı programı açıklayacağını kaydetmişti.

ABD, haziran sonuna kadar 80 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşmayı hedefliyor

ABD yönetimi, haziran sonuna kadar dünyaya 55 milyonu AstraZeneca, 25 milyonu ise Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson and Johnson olmak üzere 80 milyon aşı dağıtmayı amaçlıyor.

Biden, 3 Haziran'da dünya ile paylaşacakları 25 milyon doz aşının paylaşım programının detaylarını açıklamış, "Bu dozların en az yüzde 75'i (yaklaşık 19 milyonu) COVAX aracılığıyla paylaşılacak. Bunun 6 milyon dozu Latin Amerika ve Karayipler'e, yaklaşık 7 milyonu Güney ve Güneydoğu Asya'ya, yaklaşık 5 milyonu Afrika'ya gidecek." bilgisini paylaştı.

Biden, kalan 6 milyon dozun ise Kanada, Meksika, Hindistan ve Güney Kore dahil şu anda vaka artışı yaşanan, kriz halinde olan ülkeler ile paylaşılacağını ifade etti.

ABD'nin AstraZeneca aşısını diğer ülkelere göndermesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), bu aşının kullanımına onay vermesi gerekiyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.