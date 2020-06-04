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ABD'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı

ABD'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı.

ABD'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uçuşlar durdurulunca yurda dönemeyen ABD'deki Türk vatandaşları, Chicago O'hare Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye'ye hareket etti.

ABD ile Türkiye arasındaki uçuşların 27-28 Mart'ta durdurulması üzerine dönüş yapamayan Türk vatandaşları için planlanan seferlerin sonuncusu Chicago'dan gerçekleştirildi.

O'hare Uluslararası Havalimanı'na gelen 295 Türk vatandaşı, bilet işlemlerinin ardından uçuş öncesinde tek tek ateşleri ölçülerek sağlık taramasından geçirildi. Daha sonra yolcular uçağa alındı.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ve konsolosluk ekibi de havalimanından ayrılan yolcuları uğurladı.

Daha önce salgın nedeniyle ABD'de mahsur kalarak yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 23-24 Nisan tarihlerinde Washington, New York ve Los Angeles'tan 3 özel sefer düzenlenmişti.

Ayrıca 15 Mayıs'ta New York ve Chicago'dan, 16 Mayıs'ta Houston'dan, 17 Mayıs'ta da Miami'den özel seferler yapılmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
AbdKoronavirüsTürkiye
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