Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşılması bekleniyor
Haziranda Cumhuriyet tarihinin en yüksek...
Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi
Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden...
Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 2 milyar 960...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5A Uydusu'nu hizmete aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türksat 5A Uydusu'nu...

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 603 bin 967'ye çıktı.

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 3 bin 295 artışla 33 milyon 625 bin 418'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 76 artarak 603 bin 967 oldu.

California, 3 milyon 815 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 994 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 589 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 664 ve Texas'ta 52 bin 273 olarak kayıtlara geçti.

153 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 179 milyondan fazla kişiye ilk doz, 152 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 279 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 420 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 513 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 396 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.