ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 15 bin 495 artışla 33 milyon 378 bin 859'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 353 artarak 597 bin 984'e çıktı.

California, 3 milyon 796 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 964 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 580 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 472 ve Texas'ta 51 bin 736 olarak kayıtlara geçti.

139 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 171 milyondan fazla kişiye ilk doz, 139 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 996 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 984 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 474 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 351 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.