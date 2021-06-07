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ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 254 artarak 597 bin 631'e ulaştı.

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 5 bin 991 artışla 33 milyon 363 bin 364'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 254 artarak 597 bin 631'e çıktı.

California, 3 milyon 795 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 962 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 557 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 462 ve Texas'ta 51 bin 719 olarak kayıtlara geçti.

138 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 170 milyondan fazla kişiye ilk doz, 138 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 28 milyon 909 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 947 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 473 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 349 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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