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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 152 artışla 735 bin 378’e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 99 bin 520 artışla 45 milyon 401 bin 524 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 735 bin 378’e ulaştı.

California, 4 milyon 848 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 206 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,3'üne en az bir doz, yüzde 68,8'ine iki doz, yüzde 6,8'ine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,9 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,1 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 12 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

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