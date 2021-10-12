Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Fındık ve mamulleri sektöründe Turquality destekleri nelerdir salgın
Uluslararası kuruluşlardan peş peşe Türkiye'nin 2021 büyüme tahminine yukarı yönlü revizyonlar
Uluslararası kuruluşlardan peş peşe Türkiye'nin...
Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur
Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını...
İklim değişikliği ve çevre kaynaklı sorunlarla mücadele sadece belli ülkelere havale edilemez
İklim değişikliği ve çevre kaynaklı...
Orman yangınlarıyla mücadelede helikopter ve uçak sayısı artıyor
Orman yangınlarıyla mücadelede helikopter ve...

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti

ABD'de, yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 710 artışla 714 bin 64’e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 116 bin 528 artarak 44 milyon 456 bin 936 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı 714 bin 64'e ulaştı.

California, 4 milyon 787 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 129 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada yine California yer alırken, Texas'ta can kayıpları 67 bini, Florida'da ise 56 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,2'sine en az bir doz, yüzde 67,8'ine ise iki doz, yüzde 7’sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 889 binden fazla kişiye ilk doz, 187,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 7,79 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.