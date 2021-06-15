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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 vakalarının bir süredir en düşük rakamlarda seyrettiği ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bin 12'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı ise gün içinde 33 milyon 477 bin 16'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19'dan kaybedilen hayat sayısının Baltimore veya Milwaukee'nin nüfusundan fazla ve 2019'da kanserden ölen Amerikalıların sayısına eşit olduğu belirtildi.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 570 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 452 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 488 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 377 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Dünya çapında, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 milyon 814 bini geride bıraktı.

Öte yandan, ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 174 milyondan fazla kişiye ilk doz, 144 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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