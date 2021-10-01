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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 674 kişi hayatını kaybetti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 674 artışla 697 bin 870'e çıktı.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 674 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 105 bin 830 artarak 43 milyon 462 bin 236 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 674 artışla 697 bin 870'e ulaştı.

California, 4 milyon 720 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 68 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 121 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 65 bin 203, New York'ta 55 bin 358 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 332 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 601 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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