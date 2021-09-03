Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın 2030da 500 milyar doları geçecek
Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi edecek bir seviyeye geldik
Turizmde kısa sürede kayıplarımızı telafi...
A Milli Erkek Voleybol Takımı İspanya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
Türkiye'de 22 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 857 kişinin...
Okullarımızı açık tutmakta ve en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız
Okullarımızı açık tutmakta ve en...

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1613 artarak 643 bin 706'ya yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 553 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1613 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 643 bin 706'ya çıktı.

California, 4 milyon 394 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 661 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 182 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 704, New York'ta ise 54 bin 333 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 205 milyon 911 binden fazla kişiye ilk doz, 174 milyon 973 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.