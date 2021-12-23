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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1905 artışla 812 bin 69'a yükseldi.

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 271 bin 31 artışla 51 milyon 546 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte 1905 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı 812 bin 69'a ulaştı.

California 5 milyon 249 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 464 bin vakayla Texas ve 3 milyon 799 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 958 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 238'e ulaştı, Florida'da ise 62 bin 264 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,4'üne en az bir doz, yüzde 65,6'sına iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 30,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 63 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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