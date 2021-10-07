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ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 2 bin 416 artışla 707 bin 799'a çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 2 bin 416 kişi hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 108 bin 587 artarak 44 milyon 61 bin 36 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 416 artışla 707 bin 799'a çıktı.

California, 4 milyon 757 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 116 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybında da 69 bin 663 ile ilk sırada yer alan California'nın ardından 66 bin 681 ile Teksas, 55 bin 625 ile Florida eyaletleri sıralandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,9'una en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 12 binden fazla kişiye ilk doz, 186 milyon 385 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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