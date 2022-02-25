ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 68 bin 384 artarak 78 milyon 799 bin 264 oldu.

Ülkede 2 bin 922 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 944 bin 831'e çıktı.

California 8 milyon 946 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 600 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 84 bin 728 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 84 bin 462, Florida'da ise 69 bin 553 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,1'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyona yakın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.