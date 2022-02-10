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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 239 artarak 912 bin 257'ye çıktı.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 214 bin 107 artarak 77 milyon 267 bin 876 oldu.

Ülkede 3 bin 239 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 912 bin 257'ye yükseldi.

California 8 milyon 764 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 466 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 713 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 81 bin 884 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 81 bin 359, Florida'da ise 66 bin 468 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,5'ine en az bir doz, yüzde 68,3'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,8'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 251 milyondan fazla kişiye ilk doz, 213 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 90 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.

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