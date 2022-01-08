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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 836 bin 603'e çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 614 artışla 836 bin 603'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 836 bin 603'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 900 bin 683 artarak 59 milyon 388 bin 623 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 bin 614 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 836 bin 603'e çıktı.

California, 6 milyon 3 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 949 bin vakayla Texas ve 4 milyon 606 bini aşkın vakayla Florida izledi. California can kaybında da 77 bin 26 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 76 bin 365, Florida'da ise 62 bin 688 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,8'ine en az bir doz, yüzde 66,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 35,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 246 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 73 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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