ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 36 bin 834 artışla 49 milyon 921 bin 422'ye çıktı.

Son 24 saatte 169 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 797 bin 348 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 156 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 390 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 275 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 607'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

"Ölümlerin yüzde 75'ini 65 yaş üstü grup oluşturuyor"

Öte yandan, Amerikan New York Times gazetesinin verilerine göre, 800 bin sınırına yaklaşan can kayıplarının yaklaşık 600 binini 65 yaş ve üzeri grubun oluşturduğu, bunun da salgındaki toplam ölümlerin yüzde 75'ine denk geldiğine işaret edildi.

Kovid-19 aşılamalarının en fazla bu yaşlı grup içinde yapılmasına rağmen, şu ana kadar 65 yaş ve üstü her 100 Amerikalıdan 1'inin salgında hayatını kaybettiği, bu oranın 65 yaş altında ise her 1400 kişiden 1'ine tekabül ettiği kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkedeki 65 yaş ve üstü grubun yüzde 87'sinin aşılandığını, yaşlıların ülkede en fazla aşılanan grup olmasına rağmen yeni varyantları türeyen virüse karşı tam bir şekilde koruma sağlanamadığına dikkati çekti.

CDC kayıtlarına göre, son iki ayda ortalama günlük ölümlerin 1,200 civarında seyrettiği, bunların çoğunun da yine 65 yaş üzeri grupların oluşturduğunun altı çizildi.

Delta varyantından sonra Omicron varyantı endişesi yaşanan ülkede Kovid-19 salgını ölümlerinin 65 yaş ve üzeri grupta kalp krizi ve kanserden sonra 3'üncü sırada yer aldığı, Kovid-19'un 2020'nin başından beri bu grup içindeki tüm ölümlerin yüzde 13'ünü oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,5'ine en az bir doz, yüzde 64,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 26,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 201 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 53 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.