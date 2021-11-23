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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 772 bin 440'a ulaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 1322 artışla 772 bin 440'a yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 772 bin 440'a ulaştı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 159 bin 596 artışla 47 milyon 890 bin 833'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1322 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 772 bin 440'a ulaştı.

California 5 milyon 49 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 311 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 73 bin 856 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 378, Florida'da ise 61 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80,3’üne en az bir doz, yüzde 69,2'sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 18,4’üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 230 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 36 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

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