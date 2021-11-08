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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 120 artışla 754 bin 431’e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 754 bin 431'e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 21 bin 913 artışla 46 milyon 488 bin 417’ye çıktı.

Son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 431 olarak kayıtlara geçti.

California 4 milyon 959 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 260 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 511 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,8’ine en az bir doz, yüzde 68,3’üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12,4’üne de takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,8 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 24 milyondan fazla kişiye takviye dozu aşı yapıldı.

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