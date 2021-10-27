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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1512 artışla 738 bin 883’e yükseldi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 738 bin 883’e çıktı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 171 bin 341 artışla 45 milyon 616 bin 157'ye çıktı.

Ülke genelinde can kaybı sayısı 1512 artışla 738 bin 883 olarak kayıtlara geçti.

California, 4 milyon 854 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 221 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,6’sına en az bir doz, yüzde 69'una iki doz, yüzde 7,7’sine üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 220,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,7 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 13,7 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

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