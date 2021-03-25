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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 975 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 717 ölümle New York ve 47 bin 689 ölümle Texas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1433 artarak 545 bin 282'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 88 bin 981 artarak 30 milyon 12 bin 351'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1433 artarak 545 bin 282'ye ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 649 bin 727 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 766 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 21 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 975 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 717 ölümle New York ve 47 bin 689 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 130 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 130 milyon 473 bini geçti.

Ülkede 85 milyon 472 binden fazla kişiye ilk doz, 46 milyon 365 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 220 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 787 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 300 bini geçen ölüm sayısı ile Brezilya, 200 bine yakın ölüm sayısı ile Meksika izliyor.

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