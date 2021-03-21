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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 435 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 401 ölümle New York ve 47 bin 298 ölümle Texas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 774 artarak 541 bin 919'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 53 bin 455 artarak 29 milyon 784 bin 371'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 774 artarak 541 bin 919'a çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 639 bin 874 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 753 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyondan fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 435 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 401 ölümle New York ve 47 bin 298 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 121 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 121 milyon 441 bini geçti.

Ülkede 79 milyon 367 binden fazla kişiye ilk doz, 43 milyon 36 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 950 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 599 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ABD'yi 293 bine yakın ölüm ile Brezilya, 198 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.

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