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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 532 artarak, 496 bini geçti.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496 bini geçti

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 500'den fazla kişi ölürken, şimdiye kadar 496 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı 18 milyon 153 bine ulaşırken, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 334 milyon 807 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California eyaleti 3 milyon 465 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 569 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 821 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 855 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 904 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 811 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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