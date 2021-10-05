Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona Balıkesir salgın
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim...
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
Türkiye'de 30 bin 438 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 30 bin 438 kişinin...
Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle ticari kayba uğrayanlar dava açabilecek
Facebook ve Instagram'daki kesinti nedeniyle...

ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu

ABD’li ilaç şirketi Johnson and Johnson’ın, tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ek destek aşı izni için başvuru yaptığı bildirildi.

ABD'de Johnson and Johnson, Kovid-19 destek aşısı için başvuruda bulundu

İlaç şirketi Johnson and Johnson’ın (J&J), ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA), daha önce J&J aşısı olmuş 18 yaş ve üzeri kişilere ikinci destek aşısı onayı için bugün talepte bulunduğu belirtildi.

FDA, 23 Eylül’de, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurmuştu.

FDA tavsiye komitesinin gelecek hafta J&J ile birlikte Moderna’nın da destek aşısı için sunduğu verileri inceleyeceği, onay vermesi durumunda ay sonuna kadar söz konusu iki şirketin destek aşılarının da uygulanmasına başlanabileceği kaydedildi.

ABD’de sağlık yetkilileri, destek aşı uygulamasında farklı aşı markalarının karıştırılmasını tavsiye etmiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 5 milyon 111 binden fazla kişiye üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.