ABD'de halkın büyük bölümü okullarda maske ve aşı zorunluluğunu destekliyor

Associated Press - NORC Kamusal Araştırmalar Merkezinin geçen hafta boyunca 1729 Amerikalının katılımıyla gerçekleştirdiği anket, katılımcıların 10’da 6’sının okullarda öğretmenler ve öğrencilere yönelik maske kullanma zorunluluğunu onayladığını gösterdi.

Ankete göre demokratların 10’da 8’i, cumhuriyetçilerinse 10’da 3’ü maske zorunluluğunu destekliyor.

Okullarda aşı zorunluluğu konusunda da benzer bir ayrım ortaya çıkıyor.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 59’u öğretmenlere, yüzde 55’i ise öğrencilere aşı zorunluluğunu destekliyor.

Öğretmenlere aşı zorunluluğunu demokratların yüzde 81’i, cumhuriyetçilerinse yüzde 38’i desteklerken; öğrencilere aşı zorunluluğunu demokratların yüzde 77’si cumhuriyetçilerinse yüzde 34’ü destekliyor.

ABD’de Kovid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde okulların açılması, salgınla mücadelede maske zorunluluğu konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

Texas ve Florida gibi eyaletlerde cumhuriyetçi valiler maske zorunluluğunu yasaklarken, ABD Başkanı Joe Biden, bu valilere karşı yasal girişimlerde bulunulacağını duyurdu.

Uzmanlar, Kovid-19 ile mücadele konusunda ülkedeki siyasi kutuplar arasındaki bu ayrışmanın, anket sonuçlarına da yansıdığını düşünüyor.