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ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 12-15 yaş arası çocuklar için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısının acil kullanım yetkisini onayladı.

ABD'de 12-15 yaş grubu için Pfizer/BioNTech Kovid-19 destek aşısına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA)yapılan açıklamada, aynı zamanda hatırlatma aşısı için istenen, ilk iki doz aşıdan sonra geçmesi gereken en az 6 aylık sürenin 12 yaş ve üzeri için 5 aya indirildiği kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 8,7 milyon 12-15 yaş grubu nüfusundan 5 milyona yakınına her iki doz aşılama yapılmış bulunuyor.

Söz konusu grubun 5 aydan fazla bir süredir tam olarak aşılandığı ve şimdi bir destek aşısı almaya hak kazandığı kaydediliyor.

CDC, ekim ayında yaptığı açıklamada, ilk doz Kovid-19 aşılarını tamamlamış 16-17 yaş grubunun 6 ay sonra Pfizer/BionTech veya Moderna hatırlatma dozunu yaptırabileceği tavsiyesinde bulunmuştu.

CDC tarafından derlenen en son verilere göre, ABD'de destek aşısı yaptıranların sayısı 68 milyon 810 bin 709 olarak görünüyor.

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