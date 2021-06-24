AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti

AB Liderler Zirvesi devam ederken sonuç bildirisinin Kovid-19 ile ilgili kısmı kamuoyuyla paylaşıldı.

AB Konseyi'nin Kovid-19'a karşı aşılamada gelinen aşama ve salgınla mücadeledeki gidişattan memnun olduğunun belirtildiği bildiride, özellikle virüsün varyantlarının ortaya çıkması nedeniyle aşılamaya devam edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bildiride AB içinde serbest dolaşıma imkan veren Dijital Kovid Sertifikası hakkında varılan anlaşmadan da memnuniyet duyulduğu ifade edilirken, COVAX çerçevesinde küresel çapta aşı üretiminin ve dağıtımının desteklenmesine verilen önem vurgulandı.

Dünya Sağlık Asamblesi'nin kasımda özel oturum yapma kararı almasının da olumlu karşılandığına işaret edilen bildiride, "AB, pandemiler üzerinde uluslararası anlaşmaya varılması için çalışmaya devam edecek." denildi.

Bildiride ayrıca zirvede Komisyon'un hazırladığı rapor doğrultusunda pandemiden alınan derslerin görüşüldüğü belirtilerek, gelecek dönem başkanı Slovenya, AB'nin kolektif biçimde gelecek krizlere dayanıklılığını artırmak için çalışmaya davet edildi.