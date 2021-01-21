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AB liderleri aşı ve salgın önlemleri gündemiyle bir araya geldi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların temini ve dağıtımı, aşı olanlara sertifika verilmesi ve salgının yayılmasına karşı önlemler gibi konuları ele almak üzere video konferans yoluyla toplandı.

AB liderleri aşı ve salgın önlemleri gündemiyle bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirlerin koordinasyonu, virüsün tespit edilen yeni türlerine karşı önlemler, test ve takip stratejilerini ele alacak.

Virüsün mutasyonu nedeniyle salgının hız kazanma endişesine karşı olası seyahat önlemleri de liderlerin masasında olacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünkü toplantı öncesinde, "Virüsün mutasyona uğramasını ciddiye almak gerekiyor. Bunu herkesin dikkate almasını istiyorum." dedi.

Toplantının ağırlıklı gündemini Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların üretimi, dağıtımı ve aşılama süreçleri olması bekleniyor. AB ülkeleri, aşılama süreci yavaş ilerlediği için eleştiriliyor. Liderlerin, aşı üretiminin artırılması ve sürecin hızlandırılması için neler yapılabileceğini tartışması öngörülüyor.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini de aşı olanlara sertifika verilmesi oluşturuyor. AB ülkelerinin seyahatleri kolaylaştırması öngörülen "aşı sertifikası" veya "aşı pasaportu" konusunda ortak yaklaşım benimsemek için görüşmeler yapacağı belirtiliyor.

Aşı sertifikasının nasıl oluşturulacağı, ne tür bilgiler içereceği, ülkeler tarafından karşılıklı tanınırlığının nasıl sağlanacağı, hukuki zemini ve üçüncü ülkeler için geçerliliği gibi konularda henüz netlik bulunmuyor.

Toplantının sonunda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in basın toplantısıyla bilgi vermesi bekleniyor.

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