Korku aslında olmayan bir şeydir. Onu var eden sizsiniz. Siz olmayan bir şeye inanınca korkulardan, ölüm korkusundan da özgürleşeceksiniz. Siz, ebedi ölümsüz ruhi varlıklarsınız. Beden ölünce siz ölmüyorsunuz. Beden olduğunuza inanınca işte o zaman korku başlıyor.

Siz, ölüm korkusuyla dolunca bir korku ağacı oluşturuyorsunuz ama o korku ağacı gerçek değildir. Korku devam ettikçe endişe içinde oluyorsunuz.

İnsanın en çok korktuğu şey bedeni kaybetmektir yani ölüm korkusudur. Çünkü ölüm bir yok oluş gibi gözükür. O yüzden kişi korkuyor. Aslında ölüm denilen bir şey yoktur. Sadece bedeni terk etmek vardır.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Korkuları Aşma Sanatı" Değişim Programı sayesinde ölümsüz olduğunuzu deneyimleyerek tüm korkulardan özgürleşiyorsunuz.

"Korkuları Aşma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada korkuları nasıl aşabileceğinizle ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Değişim ve tekamül teknikleri ile ölüm korkusundan özgürleşince gerçek coşku ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Korkuları aşınca hiçbir negatif eylem, kıskançlık sizi etkilemeyecek. Siz, ebedi doğaniza geri dönünce herşey geçici olacak ve acılardan da özgürleşeceksiniz. Değişimin tadına varacaksınız.

Mutlu değişimler...