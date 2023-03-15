Ekranların başarılı isimlerinden Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen başarılı oyuncu, yeni imajı sarı saçlarıyla dikkat çekti. Yeni sinema filmi için saçlarının rengini değiştirdiğini söyleyen Onur Büyüktopçu; "harika bir ekiple güzel bir filme başladık. Cemre Baysel ve İlhan Şen ile birlikte rol alacağım. Bu filmde karakterimde aslında herkesin özlediği Koriş karakterine benzer bir rolü canlandıracağım. Bende korişi çok özlemiştim o yüzden bu rol birazda beni fazlasıyla heyecanlandırdı." açıklamasında bulundu. Sarı saçlarıyla ilgili de açıklama yapan Büyüktopçu, "aslına bakarsınız aldığım tepkiler ve geri dönüşler çok güzel. Gören herkes çok beğeniyor, ama bana sorarsanız ben hala alışamadım. Bazen kendimi tanımakta zorlanıyorum." sözleriyle herkesi güldürdü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi