Körfez ülkeleri daha önce Türkiye ve Suriye'ye insani yardım sağlamak için hava yardım koridorlarının kurulduğunu ve enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekipler gönderdiklerini resmen duyurdu.

Türkiye'de 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla Körfez ülkelerinin vatandaşları sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yaptı.

Bu ülkelerin sakinleri, gösterilen resmi tutuma paralel olarak, gerek sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla, gerek bireysel girişimleriyle yardım kampanyaları başlattı. Afetzedeler için yapılan söz konusu yardım çağrılarına yoğun katılım sağlandı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da Kral Selman Yardım Merkezinin düzenlediği yardım kampanyasına şu ana kadar 561 bin 546 kişi katıldı.

Dijital ortamda başlatılan kampanya kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 193 milyon 166 bin riyal (Yaklaşık 51,4 milyon dolar) toplandı.

Kraliyet yönetiminin talimatıyla başlatılan ve devam eden yardım çalışması "Suriye ve Türkiye'deki Depremzedelere Yardım İçin Halk Kampanyası" başlığıyla yürütülüyor.

Umman

Umman’daki insani yardım kuruluşları ve hayır dernekleri de Umman Yardım Faaliyetleri Kurumu aracılığıyla bağış ve yardım topladı.

Umman Başmüftüsü Şeyh Ahmed el-Halili, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "İki kardeş Müslüman halk olan, Türk ve Suriye halkını, felaketin oluşturduğu büyük sıkıntı dolayısıyla kalpten teselli ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Umman medyasında yayımlanan haberlerde ise ülke yönetiminin ve halkının, Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremin etkilerini azaltmak için seferber olduğu aktarıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ummanlı yazar Hammud et-Tuki, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hala bağış yapmayan var mı?" ifadelerini kullanarak Umman vatandaşlarını bağış yapmaya çağırdı.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Kızılayı, "asrın felaketi"nin mağdurlarını desteklemek için "İyilik Köprüleri" adıyla düzenlenen yardım kampanyasına katılma çağrısında bulundu.

Nakdi ve ayni bağışların toplanması, kampanyayı organize eden BAE Kızılayı ve ülkedeki insani yardım kuruluşları ortaklığıyla iki hafta boyunca devam edecek.

BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 3,67 milyon dirhem (Yaklaşık 1 milyon dolar) bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 50 milyon dirhem (Yaklaşık 13 milyon 600 bin dolar) yardımda bulundu.

Kuveyt

İnsani yardım kuruluşlarının yoğunlukta olduğu Kuveyt'te onlarca dernek, "Kuveyt desteği" temasıyla geniş çaplı kampanyalar başlattı.

Kuveytliler Türkiye ve Suriye'deki afetzedelere acil yardım ve destek için Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığının gözetiminde Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan yardım kampanyasına ivedilikle katılım gösterdi.

Kuveytli yazar Nasır Bedreddin el-Aydan, Türkiye ve Suriye'deki depremlerde enkaz altındakileri kurtarmak için hükümet ve halkın desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Tıbbi destek, gıda ve lojistik yardımı, kan bağışı, gönüllü arama kurtarma ekipleri, afet uzmanları ihtiyaçlarına dikkati çeken Aydan, afetin ciddi olduğunu vurguladı.

Katar

Katarlılar, sosyal medya hesaplarından duyurdukları taziye ve şifa dilekleriyle depremzedelere yönelik dayanışmalarını ifade etti.

Bununla birlikte Katar Hayır Kurumu ile Katar Kızılayı, Türkiye ve Suriye'de arama-kurtarma operasyonlarına katılmak üzere ekiplerini acilen bölgelere gönderdi.

Sosyal medya üzerinden, sivil dernekler aracılığıyla afetzedelere yardım ulaştırmak için bağış yapılması yönünde çağrılarda bulunuldu.

Sosyal girişimler çerçevesinde Dar eş-Şark Medya Grubu, bünyesindeki dört gazetenin (Eş-Şark, El-Arab, Lusail, The Peninsula) satışından 9 Şubat Perşembe gününden itibaren bir hafta boyunca elde edilen gelirin iki ülkenin halkına bağışlanması kararı aldı.

Katar Yıldızlar Ligi Spor Kurumu ise Katar Futbol Kupası'nın iki yarı final maçının bilet gelirlerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yararına tahsis edileceğini aktardı.

Bahreyn

Bahreyn'de Kraliyet İnsani Çalışmaları Kurumuna Türkiye ve Suriye için gerekli olan acil insani yardımların yapılması talimatını verdi.

Kurum, tüm kuruluşlara, özel sektördeki firmalara ve halka kampanyaya katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Bahreynliler de afetzedelerin yararına ayni yardımlarda bulundu.